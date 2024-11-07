Петербуржца будут судить за производство 150 кг наркотиков в Ярославской области

В Ярославский областной суд направлено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Санкт-Петербурга, которого обвиняют в незаконном производстве 150 кг синтетического наркотика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что обвиняемый совместно с соучастниками организовал в Некрасовском районе лабораторию по кустарному производству наркотиков. За восемь месяцев было произведено более 150 кг. Наркотики планировали сбыть. Деятельность пресекли сотрудники областного УФСБ.

Житель Санкт-Петербурга обвиняется по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотического средства в целях сбыта в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконные приобретение, перевозка и хранение прекурсоров наркотического средства в особо крупном размере). Ему может грозить пожизненное лишение свободы. Как уточнили в пресс-службе ведомства, дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство.

Алла Чижова