В Сочи пропала пенсионерка

В Сочи с 4 ноября родственники не могут найти 75-летнюю пенсионерку Руфину Велиеву. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Лиза Алерт» Фото: «Лиза Алерт»

Госпожа Велиева пропала без вести в районе микрорайона Адлер. На момент исчезновения пенсионерка была одета в синюю безрукавку на молнии, футболку и штаны, а также серо-черные кроксы и желто-черный берет. Женщина среднего телосложения, ростом 168 см. У пропавшей седые волосы с рыжими концами и карие глаза.

«Ъ-Сочи» писал, что в «Лиза Алерт» подтвердили информацию о смерти модели Кристины Рэй в Сочи. Сообщение о гибели опубликовали 31 октября.

Мария Удовик