На ремонт и обновление системы оповещения жителей Ижевска потратят 2 млн рублей

МКУ «Управление гражданской защиты Ижевска» ищет подрядчика для ремонта и модернизации системы централизованного оповещения жителей города. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет чуть более 2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

У оборудования заменят вышедшие из строя аккумуляторные источники питания и радиочастоты, а также модернизируют сиренно-речевые установки. Работы будут проводиться на улицах Пушкинская, Максима Горького, Петрова и на других городских объектах. Подрядчика определят 14 ноября.