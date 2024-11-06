Экс-начальника отдела в центре МВД по Удмуртии осудили по делу об угнанном авто

Бывшего начальника отдела автотехнических экспертиз Экспертно-криминалистического центра МВД по Удмуртии признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Год назад подсудимый в должности уничтожил VIN-номера кузова автомобиля Hyundai Tucson, находящегося в угоне, и оформил ложные документы. Далее он планировал приобрести машину по заниженной рыночной стоимости, чтобы в дальнейшем ее использовать и сбыть. Обвиняемый совершил подлог из корыстной заинтересованности.

На суде обвиняемый частично признал свою вину и раскаялся в содеянном. За злоупотребление полномочиями и служебных подлог (ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 292 УК РФ) ему назначили шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.