Ростовская область вошла в тройку регионов, встревоженных квадроберами

Ростовская область заняла третье место среди российских регионов по уровню тревожности из-за квадроберов. К такому выводу пришли авторы исследования «Национального индекса тревожностей. КРОС», подготовленного одноименной коммуникационной компанией. Исследование проведено на основе анализа новостей и сообщений в СМИ и социальных медиа.

Индекс тревожности из-за квадроберов в Ростовской области составляет 29. Подростковая субкультура вызвала у ростовчан больше обеспокоенности, чем самые тревожные темы для региона в начале года, такие, как диверсии и атаки беспилотников.

Первое место по тревожности из-за квадроберов заняла Москва — здесь индекс составляет 228. На втором место расположился Санкт-Петербург с показателем тревожности 59.

Впервые за время проведения исследования с 2019 года, Ростовская область вышла на седьмое место в стране по суммарному индексу тревожности региона (678). Первое место по тревожности заняла Москва (5,3 тыс.), второе — Курская область (1,8 тыс.), третье — Санкт-Петербург (1,4 тыс.).

Ева Китаева