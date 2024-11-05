Чистая прибыль «Уральских авиалиний» выросла за год почти в 16 раз до 18,2 млрд

За девять месяцев текущего года чистая прибыль авиакомпании «Уральские авиалинии» составила 18,23 млрд руб., что в 15,6 раза превышает показатели аналогичного периода 2023 года (1,17 млрд руб.). Об этом говорится в отчетности компании, опубликованной на сервере раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чистая прибыль "Уральских авиалиний" за девять месяцев 2024 года составила 18,2 млрд руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Чистая прибыль "Уральских авиалиний" за девять месяцев 2024 года составила 18,2 млрд руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно отчетности, выручка компании за январь-сентябрь составила 107,83 млрд руб., за аналогичный период 2023 года — 83,45 млрд руб. Себестоимость продаж выросла за год на 22,4% — с 67,08 млрд руб. до 82,12 млрд руб.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что «Уральские авиалинии» улучшили позиции в рейтинге 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири, поднявшись с 48 места до 36 места. Выручка авиакомпании за 2023 год составила 110,9 млрд руб.

Анастасия Таначева