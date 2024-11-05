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Чистая прибыль «Уральских авиалиний» выросла за год почти в 16 раз до 18,2 млрд

За девять месяцев текущего года чистая прибыль авиакомпании «Уральские авиалинии» составила 18,23 млрд руб., что в 15,6 раза превышает показатели аналогичного периода 2023 года (1,17 млрд руб.). Об этом говорится в отчетности компании, опубликованной на сервере раскрытия информации.

Чистая прибыль "Уральских авиалиний" за девять месяцев 2024 года составила 18,2 млрд руб.

Чистая прибыль "Уральских авиалиний" за девять месяцев 2024 года составила 18,2 млрд руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Чистая прибыль "Уральских авиалиний" за девять месяцев 2024 года составила 18,2 млрд руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно отчетности, выручка компании за январь-сентябрь составила 107,83 млрд руб., за аналогичный период 2023 года — 83,45 млрд руб. Себестоимость продаж выросла за год на 22,4% — с 67,08 млрд руб. до 82,12 млрд руб.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что «Уральские авиалинии» улучшили позиции в рейтинге 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири, поднявшись с 48 места до 36 места. Выручка авиакомпании за 2023 год составила 110,9 млрд руб.

Анастасия Таначева

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