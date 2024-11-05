Когда консенсус вреден

Совместное исследование доцента факультета экономических наук НИУ ВШЭ Сергея Степанова, экспертов из бизнес-школы INSEAD и Нью-Йоркского университета в Шанхае показало, что для задач с высоким уровнем неопределенности, когда нет уверенности, какое из принятых решений лучше, больше пользы принесет консультация отдельных экспертов, чем целой группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В реальной жизни перед людьми, принимающими решения, часто встает вопрос, что выбрать — мнения нескольких независимых специалистов или коллективное обсуждение. Индивидуальные экспертные оценки распространены в науке и медицине. Например, при рецензировании статей в академических журналах несколько рецензентов оценивают работу независимо друг от друга и не знают, кто еще ее проверяет. Коллективные оценки — это совещания директоров, аналитические центры, комиссии и советы, где решение обсуждается совместно.

Чтобы разобраться, когда лучше прибегнуть к мнению отдельных экспертов, а когда прислушаться к коллективной оценке, исследователи разработали модель, в которой участвовали два гипотетических эксперта. Они получали информацию о ситуации, но могли по-разному ее интерпретировать. Их задача — убедить принимающего решение в своей компетентности, то есть дать как можно более точный прогноз. В модели были предусмотрены два сценария: независимая экспертиза, при которой эксперты не знали об участии друг друга, и совместная, при которой они могли обсуждать информацию до того, как представят единый вывод.

В модели на честность выводов экспертов влияет их желание сохранить репутацию. Когда в сообществе определенное решение считается наиболее вероятным, эксперт может не захотеть противоречить этому мнению. А в группах сотрудники могут делиться друг с другом сомнениями, не боясь за репутацию коллектива, поэтому группы могут дать более точный ответ в такой ситуации. Где индивидуальные эксперты не захотят высказаться, группы могут убедить руководство принять другую точку зрения, если она им покажется более верной.

Результаты исследования показали, что эффективность того или иного подхода зависит от уровня определенности ситуации. В условиях определенности, где вероятность успеха каждого из вариантов примерно известна, коллективный подход позволяет собрать больше данных и выдать общее решение. Обсуждая и обрабатывая информацию вместе, группа специалистов может прийти к более точным выводам и минимизировать разногласия.

Однако когда ситуация сложная и непредсказуемая, независимая оценка работает лучше. Из-за отсутствия консенсуса отдельный эксперт не боится давления и может высказать любую точку зрения. Такой подход также помогает избежать влияния группового мышления, когда давление на экспертов заставляет принимать мнение большинства.

Под высокой неопределенностью ученые имеют в виду ситуации, когда нет очевидного и широко признанного понимания исхода. Это могут быть нестандартные экономические прогнозы, нестабильная политическая ситуация, незнакомые медицинские случаи и другие примеры, когда оценка требует гибкости и нестандартного подхода.

«Результаты исследования меняют наше представление о том, какие советы лучше — коллективные или индивидуальные. Для лица, принимающего решение, этот выбор не зависит ни от самой проблемы, которую ему нужно решить, ни от его предпочтений»,— комментирует Сергей Степанов, доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ.

Когда нет единого верного ответа, индивидуальные эксперты способны дать более объективную оценку. Это наблюдается, например, при опросе экономистов для прогнозов по инфляции или росту ВВП, где сложность экономических процессов не позволяет заранее выделить «правильную» точку зрения. СМИ, аналитические агентства и государственные службы привлекают к таким опросам разных специалистов, чтобы получить разностороннюю оценку ситуации.

«В некоторых случаях мы действительно можем выбирать, опрашивать ли отдельного специалиста или обратиться за советом к группе. Например, при постановке сложного диагноза можно обратиться к нескольким врачам по отдельности или организовать медицинский консилиум. Каждый из этих подходов будет эффективен»,— заключает Сергей Степанов.

Таким образом, по мнению ученых, выбор между индивидуальной и коллективной оценкой зависит от конкретной ситуации, ее сложности и доступных данных.

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