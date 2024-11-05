На Урале многодетные мамы смогут выиграть квартиру на викторине «Опорный край»

Жительницы Свердловской области, которые отмечены знаком «Материнская доблесть», смогут получить ценные подарки на дополнительном этапе викторины «Опорный край». Как сообщили в департаменте информационной политики региона, этот этап приурочен ко Дню матери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Союз женщин России и мы, региональное отделение Женского движения "Единой России", поддержали обращение к губернатору Евгению Владимировичу Куйвашеву о проведении масштабного торжественного мероприятия в День матери. Поэтому в конце ноября мы будем проводить этот замечательный праздник и чествовать женщин, которые воспитывают детей»,— сказала председатель заксобрания региона Людмила Бабушкина.

В рамках викторины участницы смогут выиграть квартиру в Екатеринбурге, мотоцикл «Урал», автомобиль «Москвич» и смартфон. Празднование Дня матери состоится 24 ноября 2024 года в ККТ «Космос». Знак отличия «Материнская доблесть» был учрежден в области 18 лет назад. За это время награды получили более 7 тыс. свердловчанок.

В первом этапе викторины приняли участие более 2,3 млн уральцев. Среди участников были разыграны 2 тысячи смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». Пункты выдачи ценных подарков работали с 13 апреля по 12 июля..

Полина Хабарова