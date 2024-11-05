Полиция ищет жертв свердловского мошенника, который похищал у девушек деньги

В Свердловской области полицейские задержали 24-летнего жителя Сухого Лога, который вступал в доверительные отношения с девушками и занимал у них крупные суммы денег. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-группе городского УМВД, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полицейские ищут жертв мошенника, который похищал деньги у девушек

Фото: пресс-группа УМВД Екатеринбурга Полицейские ищут жертв мошенника, который похищал деньги у девушек

Фото: пресс-группа УМВД Екатеринбурга

По данным следствия, подозреваемый занимал деньги у девушек, объясняя, что деньги ему нужны для покупки и продажи предметов в игре Dota 2. В частности, у студентки одного из вузов Екатеринбурга он похитил более 1,5 млн руб. С молодым человеком потерпевшая встречалась около полугода, в это время она переводила ему деньги. В середине октября текущего года она поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию.

Сейчас сотрудники МВД устанавливают других потерпевших. «Полицейские просят всех, кто возможно пострадал от действий фигуранта, обращаться в органы внутренних дел по телефонам 356-42-02 или 102 (02), а также лично в отдел полиции № 2 (ул. 40 лет ВЛКСМ, 18б)»,— сказано в сообщении.

Полина Хабарова