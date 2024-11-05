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Сброс отходов в реку Малая Черепаха в Таганроге носил частный характер

Сотрудники «Водоканала» и МКУ «Благоустройство» совместно и Минприроды региона исследовали факт загрязнения реки Малая Черепаха. Предположительно, сброс хозяйственно-бытовых отходов произвели с территории частного дома — сообщила в своем Telegram-канале глава городской администрации Светлана Камбурова.

Засорение имело «залповый», то есть, частный характер в районе пер. Шефского. Сейчас специалисты проводят повторное обследование на предмет несанкционированных врезок в канализационную систему и берут пробы воды. Ранее жители пожаловались на мутно-белую примесь в речной воде.

Дмитрий Ковалевский

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