Житель Ижевска провез 157 мешков с наркотиками через границу, его арестовали

Сотрудники регионального УФСБ задержали жителя Ижевска, который незаконно перевез грузовым транспортом через границу не менее 157 мешков с маковой соломой. Наркотики весом 3,5 тонны хранились на городском складе, который он арендовал. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Жителя арестовали, на него завели уголовное дело за контрабанду и покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 229.1, ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сотрудникам УФСБ по Удмуртии помогли коллеги из Татарстана, Оренбургской и Самарской областей.