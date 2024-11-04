Крестный ход в Казани

В праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства, установленный в память об избавлении в 1612 году Москвы и России от иноземных захватчиков, в Казани состоялся общегородской крестный ход, в шествии от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря приняли участие 5 тысяч человек. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ