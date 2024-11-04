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Крестный ход в Казани

Праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства

В праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства, установленный в память об избавлении в 1612 году Москвы и России от иноземных захватчиков, в Казани состоялся общегородской крестный ход, в шествии от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря приняли участие 5 тысяч человек. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

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Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Следующая фотография
1 / 30

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Казанского Богородицкого монастыря

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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