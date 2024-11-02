Артем Жога впервые прибыл на Ямал с рабочим визитом

Полпред Уральского Федерального округа (УрФО) Артем Жога прилетел в Салехард в рамках рабочего визита — это его первая поездка в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), сообщили в полпредстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога и Дмитрий Артюхов

Фото: полпредство УрФО Артем Жога и Дмитрий Артюхов

Фото: полпредство УрФО

В аэропорту его встретил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. По данным регионального правительства, полпред планирует посетить ряд важных социальных объектов.

Ранее Артем Жога впервые на должности полпреда посетил Тюменскую область, провел рабочую встречу в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) и съездил в другие регионы УрФО.

Ирина Пичурина