В Екатеринбурге на «Тропе старика Букашкина» восстановили росписи

В Екатеринбурге на тропе Букашкина (двор на пр. Ленина, 5) восстановили росписи. Как сообщили в Telegram-канале паблик-арт-программы «ЧО», летом они были по ошибке закрашены коммунальщиками.

«Перед нами стояла задача уже не «обновить», а заново нанести изображения. Из-за погоды, вандалов и других причин некоторые изначальные росписи были утрачены безвозвратно. Мы решили реализовать роспись на другом уровне – в частности, вписать её в архитектуру будки»,— сказано в сообщении. Некоторые росписи воссоздали по фотографиям, в них были внесены незначительные изменения. В восстановлении росписей участвовала Екатерина Шолохова из общества «Картинник» и материалы Музея Б. У. Кашкина.

Екатеринбург носит статус столицы стрит-арта, однако начиналось все в конце 1980-х с Б. У. Кашкина (Старика Букашкина) и созданного им дружеского общества независимых художников «Картинник».

Полина Хабарова