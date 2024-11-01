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В Челябинской области осуждены восемь заключенных за игорный бизнес в колонии

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области выявили и пресекли незаконный игорный бизнес в одной из исправительных колоний региона. Каслинский городской суд вынес приговор восьмерым фигурантам, обвиняемым в организации азартных игр и экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Суд установил, что группа заключенных организовала в исправительном учреждении незаконную игорную деятельность для извлечения дохода. «Помимо этого, получены доказательства причастности виновных к организации и участию в ячейке криминального объединения, признанного экстремистским и запрещенным на территории РФ»,— сообщает пресс-служба УФСБ.

На основании результатов оперативно-разыскной деятельности, представленных сотрудниками УФСБ, региональное управление Следственного комитета России возбудило и расследовало уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 (незаконные организация и проведение азартных игр) и ч.ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации).

Суд приговорил фигурантов к лишению свободы на сроки от трех лет шести месяцев до семи лет. Отбывать наказание они будут в колониях общего, строгого и особого режимов. Кроме того, каждому назначен штраф в размере от 70 тыс. до 100 тыс. руб.

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