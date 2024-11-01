В Челябинской области завели дело о халатности из-за смытого паводком моста

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о халатности должностных лиц в Южноуральске. В селе Череповка жители вынуждены перебираться через реку по камням, так как мост смыло водой, сообщает СКР.

Жители села в социальных медиа написали о проблемах с транспортной доступностью населенного пункта. Они вынуждены ходить через реку по камням, поскольку старый мост разрушился, а новый не построили. Машины экстренных служб приезжают в село с большими задержками, так как не могут добраться по прямой.

Следственными органами СУ СК России по Челябинской области возбуждалось уголовное дело по факту халатности должностных лиц, однако постановление отменял заместитель прокурора Южноуральска Андрей Горбатенко. Его действия следствие обжаловало исполняющему обязанности городского прокурора города Дамиру Даутбаеву, первому заместителю областного прокурора Павлу Вепреву, а также исполняющему обязанности прокурора Челябинской области Евгению Федорову. Однако все жалобы были оставлены без удовлетворения. Следователь СКР по региону снова возбудил уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).

Виталина Ярховска