В Челябинске в ДТП с грузовиком погибли два человека

В Ленинском районе Челябинска в аварии с грузовиком погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля, сообщает управление Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, ночью 31 октября на перекрестке улиц Машиностроителей и Нахимова 42-летний водитель грузового автомобиля Mercedes поворачивал налево. Он не предоставил преимущество машине Lada Priora под управлением 24-летнего водителя, двигавшегося прямо на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП водитель и 25-летняя пассажирка легкового автомобиля погибли на месте. Также получили травмы 24-летний и 29-летний пассажиры автомобиля Lada Priora, они доставлены бригадой скорой помощи в медицинское учреждение.

Виталина Ярховска