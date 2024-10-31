Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, как появились кольца для яда и как менялось их предназначение в разные века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephen Webster Фото: Stephen Webster

Сегодня Хэллоуин — самое время поговорить о пугающих украшениях. Но давайте обойдемся без спецэффектов. Я не буду вам рассказывать о кольцах с черепами или серьгах с перекрещенными костями, каплями крови и прочим, прочим, прочим, созданным ювелирами за многотысячелетнюю историю искусства украшений в огромных количествах. Давайте поговорим о действительно пугающем украшении — кольце для яда.

Появилось оно впервые в Древней Индии и на Дальнем Востоке, но потом распространилось и в Европе. Древние римляне при этом использовали кольца с ядом для самоубийства, когда мучительная смерть была неизбежна. В Европе эти кольца стали популярны в XVI веке, и тут уже их использовали для того, чтобы подсыпать яд в еду или напиток врага. Позже назначение колец снова изменилось. В Средние века они превратились в ларцы для хранения реликвий святых или ушедших близких, поэтому появилось и другое название — «гробовое кольцо». При этом считалось, что такое кольцо защищает владельца от опасности.

В эпоху Возрождения в этих кольцах хранили драгоценные камни, благовония, маленькие портреты и локоны волос. Носили их и для выражения политических или религиозных убеждений. Так, после казни Карла I в моду вошли изображения короля или его инициалы, вписанные в грань. Популярны такие кольца были вплоть до Викторианской эпохи.