В Свердловской области ожидаются снегопады и похолодание до -10 градусов

На территории Свердловской области в ноябре температура воздуха будет на 1° теплее нормы. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, норма средней месячной температуры составляет 6°…-8°, на крайнем севере области — -9°…10°.

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Согласно прогнозу синоптиков, предполагаемое количество осадков с регионе составит около среднего многолетнего уровня. На севере области выпадет больше нормы — около 30-43 мм осадков, в горах юго-запада — до 62 мм.

По данным Уральского гидрометцентра, в пятницу, 1 ноября, в Екатеринбурге ночью будет +1°, днем — +3°. В этот день будет облачно, временами будут идти осадки, ветер 5-6 м/с. В субботу, 2 ноября, ночная температура воздуха составит -2°, дневная — +3°, также ожидаются осадки. Ветер 5-6 м/с.

Полина Хабарова