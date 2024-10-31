До конца 2024 года в Марий Эл отремонтируют 105 домов за 860 млн рублей

До конца 2024 года в Марий Эл проведут капремонт 105 многоквартирных домов на сумму около 860 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Юрия Зайцева.

Процесс реализации программы капитального ремонта обсудили на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в России. Его провел зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

75% программы капремонта уже выполнено. До конца 2024 года планируется завершить оставшуюся часть. В этом году в Марий Эл отремонтируют 68 крыш, 27 фасадов, 5 подвалов, заменят 112 инженерных систем и 94 лифта.

Диана Соловьёва