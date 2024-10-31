Житель Казани предотвратил гибель своей семьи, обнаружив утечку газа в квартире

Мужчина из Казани спас свою семью, вовремя вернувшись домой и обнаружив включенные конфорки газовой плиты. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.

По информации ведомства, когда мужчина пришел с работы, его жена и двое маленьких детей не смогли встретить его, так как отравились угарным газом. На кухне он нашел открытыми все четыре конфорки. Женщину госпитализировали в больницу №7, а детей — в Детскую республиканскую клиническую больницу.

По версии мужчины, супруга намеренно оставила конфорки включенными. Следствие выясняет причины произошедшего.

В пресс-службе отмечают, что если бы мужчина включил свет, искра могла бы воспламенить газ, скопившийся в квартире, что привело бы к взрыву.

Анар Зейналов