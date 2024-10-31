Мэр Алексей Орлов заявил, что пользуется общественным транспортом
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время объездов дворов заявил, что регулярно пользуется общественным транспортом, передает портал E1.ru .
Глава уральской столицы Алексей Орлов заявил, что регулярно пользуется общественным транспортом
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
«Я регулярно общественным транспортом на самом деле пользуюсь. Понятно, что тема транспортного обслуживания волнует не только жителей Екатеринбурга, но и многих других городов. Мы в этой ситуации разбирались, безусловно, абсолютно понимаем то, что сказала Валентина Ивановна, обратить на это особое внимание»,— цитирует издание господина Орлова.
В Telegram-канале «Кровавая барыня» телеведущая Ксения Собчак прокомментировала слова Алексея Орлова: «Дорогие екатеринбуржцы, а кто-то из вас видел мэра, разъезжающего в автобусах и трамваях»,— написала она, призвав горожан отправить ей фотографии.
Ранее председатель Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко призвала главу уральской столицы почаще пользоваться этим видом транспорта. Позже в мэрии прокомментировали слова спикера СФ.