Мэр Алексей Орлов заявил, что пользуется общественным транспортом

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время объездов дворов заявил, что регулярно пользуется общественным транспортом, передает портал E1.ru .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава уральской столицы Алексей Орлов заявил, что регулярно пользуется общественным транспортом

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Глава уральской столицы Алексей Орлов заявил, что регулярно пользуется общественным транспортом

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Я регулярно общественным транспортом на самом деле пользуюсь. Понятно, что тема транспортного обслуживания волнует не только жителей Екатеринбурга, но и многих других городов. Мы в этой ситуации разбирались, безусловно, абсолютно понимаем то, что сказала Валентина Ивановна, обратить на это особое внимание»,— цитирует издание господина Орлова.

В Telegram-канале «Кровавая барыня» телеведущая Ксения Собчак прокомментировала слова Алексея Орлова: «Дорогие екатеринбуржцы, а кто-то из вас видел мэра, разъезжающего в автобусах и трамваях»,— написала она, призвав горожан отправить ей фотографии.

Ранее председатель Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко призвала главу уральской столицы почаще пользоваться этим видом транспорта. Позже в мэрии прокомментировали слова спикера СФ.

Полина Хабарова