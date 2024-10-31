Житель Нижнекамска перевел мошенникам 10 млн рублей, поверив в «защиту» от взлома

38-летний житель Нижнекамска потерял 10 млн руб., переведя деньги на «безопасные счета», сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

По версии следствия, с мужчиной связалась женщина, представившаяся сотрудником сотовой компании, и предупредила об окончании срока действия сим-карты. Для «продления договора» его попросили назвать код из СМС. Позже с мужчиной якобы связался «сотрудник портала Госуслуг», сообщивший, что его личный кабинет взломан, и предложил оформить встречные кредиты для защиты от мошенников. Затем, следуя инструкциям уже псевдо-сотрудника «Центробанка», мужчина оформил кредиты в нескольких банках и перевел деньги на «безопасные счета», продиктованные мошенниками.

В пресс-службе МВД подчеркивают, что сотрудники сотовых компаний не звонят клиентам для продления договоров. Они заключаются на бессрочной основе и могут быть расторгнуты только по желанию абонента при личном обращении в салон связи.

Анар Зейналов