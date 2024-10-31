В Свердловской области за неделю на 3% подорожали огурцы и свекла

Средняя стоимость 1 кг огурцов на территории Свердловской области за неделю увеличилась на 3%, теперь их можно купить за 126,7 руб. Как следует из данных Свердловскстата на 28 октября, также за этот период до 35,3 руб. за 1 кг подорожала свекла (+3%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как следует из статистики, за неделю стоимость помидоров выросла на 1,2% — до 173,3 руб. за 1 кг. Стоимость 1 кг капусты снизилась до 32 руб. (-1,1%). Морковь можно купить за 41,4 руб. (-1,4%).

С 7 по 14 октября средняя стоимость сливочного масла в регионе поднялась на 1,8% — до 1087,6 руб. за кг. Цена хлеба из пшеничной муки выросла на 1,3% — до 104,3 руб. за кг.

Полина Хабарова