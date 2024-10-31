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В Казани мужчина угрожал электрошокером и отобрал два смартфона в массажном салоне

В Казани мужчина, угрожая электрошокером, отобрал два смартфона у администратора массажного салона. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Татарстану.

Инцидент произошел в Вахитовском районе, где в вечернее время наряд вневедомственной охраны получил сообщение о преступлении. Полицейские передали ориентировку на подозреваемого, и росгвардейцы начали обследование окружающей территории.

Подходящего под описание мужчину заметили на детской площадке у жилого дома на улице Марджани. Задержанным оказался нетрезвый местный житель 1959 года рождения, который ранее был клиентом массажного салона.

По информации правоохранителей, после сеанса массажа он угрожал администратору электрошокером, а после отобрал два смартфона и 17 тыс. руб. После его ухода потерпевшая вызвала полицию.

Задержанного доставили в дежурную часть территориального отдела МВД, где изъяли похищенные мобильные телефоны, но денег при нем уже не оказалось. В отношении подозреваемого сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 162 УК РФ «Разбой».

Влас Северин

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