Самолет Сочи — Магнитогорск вынужденно приземлился в Оренбурге

Авиарейс Сочи — Магнитогорск 31 октября приземлился в аэропорту Оренбурга. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, причиной послужили неблагоприятные метеоусловия.

Экстренная посадка борта авиакомпании «Икар» произошла в 6:50. «Принято решение о незапланированной посадке воздушного судна в аэропорту Оренбурга по причине неблагоприятных метеоусловий на маршруте следования»,— сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Пассажиры были также временно размещены в аэропорту. Самолет направится в Магнитогорск 31 октября в 10:50.

Согласно расписанию, борт вылетел из Сочи в 1:20, приземлиться в Магнитогорске должен был в 6:30.