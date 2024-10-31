Самолет Сочи — Магнитогорск вынужденно приземлился в Оренбурге
Авиарейс Сочи — Магнитогорск 31 октября приземлился в аэропорту Оренбурга. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, причиной послужили неблагоприятные метеоусловия.
Экстренная посадка борта авиакомпании «Икар» произошла в 6:50. «Принято решение о незапланированной посадке воздушного судна в аэропорту Оренбурга по причине неблагоприятных метеоусловий на маршруте следования»,— сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Пассажиры были также временно размещены в аэропорту. Самолет направится в Магнитогорск 31 октября в 10:50.
Согласно расписанию, борт вылетел из Сочи в 1:20, приземлиться в Магнитогорске должен был в 6:30.