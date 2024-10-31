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В Генпрокуратуру РФ направили материалы о дискредитации саммита БРИКС иноагентами

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила в Генеральную прокуратуру материалы о попытках иноагентов дискредитировать саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии.

Председатель Комиссии Госдумы Василий Пискарев рассказал, что зарубежная организация «ТВ Дождь» (внесена в реестр иностранных агентов) несколько месяцев под гарантии анонимности пыталась связаться с жителями России, чтобы получить сведения военного характера и собрать информацию для создания фейков о саммите БРИКС. Ранее компании запретили деятельность в стране.

В действиях представителей телеканала нашли признаки состава преступления по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ («Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности»). Комиссия Госдумы просит возбудить уголовное дело.

«Полагаю важным напомнить, что за участие в деятельности нежелательной организации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, а за организацию ее деятельности может последовать наказание вплоть до 6 лет лишения свободы»,— заявил Василий Пискарев.

Ранее Комиссия Госдумы установила попытки иноагентов дискредитировать казанский саммит БРИКС.

Диана Соловьёва

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