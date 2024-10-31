Топ-10 университетов России по социальным наукам

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Томский государственный университет Санкт-Петербургский государственный университет Томский политехнический университет Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана Казанский федеральный университет Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ Российский университет дружбы народов Альметьевский государственный технологический университет Московский физико-технический институт