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Топ-10 университетов России по медицинским наукам

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Санкт-Петербургский государственный университет
Московский физико-технический институт
Казанский федеральный университет
Томский государственный университет
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана
Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта
Северо-Восточный федеральный университет
НМИЦ им. В. А. Алмазова
Нижегородский государственный университет им. Н. Н. Лобачевского

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