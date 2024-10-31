Топ-10 университетов России по медицинским наукам

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Санкт-Петербургский государственный университет Московский физико-технический институт Казанский федеральный университет Томский государственный университет Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта Северо-Восточный федеральный университет НМИЦ им. В. А. Алмазова Нижегородский государственный университет им. Н. Н. Лобачевского