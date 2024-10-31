Топ-10 университетов России по естествознанию

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Томский государственный университет Казанский федеральный университет Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ Сибирский федеральный университет Санкт-Петербургский государственный университет Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого Московский физико-технический институт Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана