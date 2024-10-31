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Топ-10 университетов России по естествознанию

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Томский государственный университет
Казанский федеральный университет
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
Сибирский федеральный университет
Санкт-Петербургский государственный университет
Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта
Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого
Московский физико-технический институт
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана

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