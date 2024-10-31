Топ-10 университетов России по гуманитарному профилю

Томский государственный университет Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана Университет ИТМО Санкт-Петербургский государственный университет Казанский федеральный университет Алтайский государственный университет Сибирский федеральный университет Национальный исследовательский университет МИЭТ