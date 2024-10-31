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Топ-10 университетов России по гуманитарному профилю

Томский государственный университет
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана
Университет ИТМО
Санкт-Петербургский государственный университет
Казанский федеральный университет
Алтайский государственный университет
Сибирский федеральный университет
Национальный исследовательский университет МИЭТ

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