Карьера&Кадры 31.10.2024, 00:00 Топ-10 университетов России по естественно-научному профилю Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ Московский физико-технический институт Томский государственный университет Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Томский политехнический университет Российский университет дружбы народов Санкт-петербургский политехнический университет им. Петра Великого Казанский федеральный университет Санкт-Петербургский государственный университет Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта