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Топ-10 университетов России по естественно-научному профилю

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
Московский физико-технический институт
Томский государственный университет
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Томский политехнический университет
Российский университет дружбы народов
Санкт-петербургский политехнический университет им. Петра Великого
Казанский федеральный университет
Санкт-Петербургский государственный университет
Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта

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