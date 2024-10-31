Топ-10 университетов России по естественно-научному профилю

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ Московский физико-технический институт Томский государственный университет Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Томский политехнический университет Российский университет дружбы народов Санкт-петербургский политехнический университет им. Петра Великого Казанский федеральный университет Санкт-Петербургский государственный университет Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта