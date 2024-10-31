В Алатыре проведут капремонт фасадов городского Дворца культуры за 61 млн рублей

В Алатыре Чувашской Республики запланирован капитальный ремонт фасадов городского Дворца культуры. Стоимость проекта составит более 61,5 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

В рамках реконструкции обновят фасад здания, включая окна, витражи, входные группы и металлические лестницы. Ремонт также предусматривает установку новых архитектурных и конструктивных элементов, таких как штукатурка, кладка и пандусы, а также восстановление цоколя и логотипа. Работы завершатся к 30 ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что в здании Госсовета Татарстана проведут ремонт и установят мебель на сумму 16,3 млн руб.

Анар Зейналов