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Коммерсантъ FM
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Справка и методика

Предметные рейтинги RUR насчитывают шесть предметных областей:

  • Гуманитарные науки.
  • Науки о жизни.
  • Медицинские науки.
  • Естественные науки.
  • Социальные науки.
  • Технические науки.

Методология рейтингов RUR–2024:

  • 20 индикаторов.
  • 4 ключевых направления для измерения индикаторами:
  1. Качество преподавания (40% от итоговой оценки).
  2. Качество исследований (40%).
  3. Уровень интернационализации (10%).
  4. Уровень финансовой устойчивости (10%).

25 рейтингов RUR по узким направлениям:

  • Биохимия, генетика и молекулярная биология.
  • Бизнес, управление и бухгалтерский учет.
  • Химическая инженерия.
  • Химия.
  • Компьютерные науки.
  • Науки о принятии решений.
  • Стоматология.
  • Науки о Земле и планетах.
  • Экономика и эконометрика.
  • Энергетика.
  • Инжиниринг.
  • Науки об окружающей среде.
  • Медицинские профессии.
  • Иммунология и микробиология.
  • Материаловедение.
  • Математика.
  • Медицина.
  • Междисциплинарные науки.
  • Нанотехнологии.
  • Нейронаука.
  • Ядерное образование и технологии.
  • Сестринское дело.
  • Фармакология, токсикология и фармацевтика.
  • Физические науки.
  • Психология.
  • Ветеринария.

Дополнительные расчеты — на основе библиометрической системы Lens и оценки университетов по пяти ключевым показателям:

  • Количество публикаций.
  • Количество цитирований.
  • Ссылки на статьи.
  • Количество цитируемых патентов.
  • Количество высокоцитируемых статей.

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