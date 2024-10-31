Справка и методика
Предметные рейтинги RUR насчитывают шесть предметных областей:
- Гуманитарные науки.
- Науки о жизни.
- Медицинские науки.
- Естественные науки.
- Социальные науки.
- Технические науки.
Методология рейтингов RUR–2024:
- 20 индикаторов.
- 4 ключевых направления для измерения индикаторами:
- Качество преподавания (40% от итоговой оценки).
- Качество исследований (40%).
- Уровень интернационализации (10%).
- Уровень финансовой устойчивости (10%).
25 рейтингов RUR по узким направлениям:
- Биохимия, генетика и молекулярная биология.
- Бизнес, управление и бухгалтерский учет.
- Химическая инженерия.
- Химия.
- Компьютерные науки.
- Науки о принятии решений.
- Стоматология.
- Науки о Земле и планетах.
- Экономика и эконометрика.
- Энергетика.
- Инжиниринг.
- Науки об окружающей среде.
- Медицинские профессии.
- Иммунология и микробиология.
- Материаловедение.
- Математика.
- Медицина.
- Междисциплинарные науки.
- Нанотехнологии.
- Нейронаука.
- Ядерное образование и технологии.
- Сестринское дело.
- Фармакология, токсикология и фармацевтика.
- Физические науки.
- Психология.
- Ветеринария.
Дополнительные расчеты — на основе библиометрической системы Lens и оценки университетов по пяти ключевым показателям:
- Количество публикаций.
- Количество цитирований.
- Ссылки на статьи.
- Количество цитируемых патентов.
- Количество высокоцитируемых статей.