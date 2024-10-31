Справка и методика

Предметные рейтинги RUR насчитывают шесть предметных областей:

Гуманитарные науки.

Науки о жизни.

Медицинские науки.

Естественные науки.

Социальные науки.

Технические науки.

Методология рейтингов RUR–2024:

20 индикаторов.

4 ключевых направления для измерения индикаторами:

Качество преподавания (40% от итоговой оценки). Качество исследований (40%). Уровень интернационализации (10%). Уровень финансовой устойчивости (10%).

25 рейтингов RUR по узким направлениям:

Биохимия, генетика и молекулярная биология.

Бизнес, управление и бухгалтерский учет.

Химическая инженерия.

Химия.

Компьютерные науки.

Науки о принятии решений.

Стоматология.

Науки о Земле и планетах.

Экономика и эконометрика.

Энергетика.

Инжиниринг.

Науки об окружающей среде.

Медицинские профессии.

Иммунология и микробиология.

Материаловедение.

Математика.

Медицина.

Междисциплинарные науки.

Нанотехнологии.

Нейронаука.

Ядерное образование и технологии.

Сестринское дело.

Фармакология, токсикология и фармацевтика.

Физические науки.

Психология.

Ветеринария.

Дополнительные расчеты — на основе библиометрической системы Lens и оценки университетов по пяти ключевым показателям: