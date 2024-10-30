В Марий Эл торговую компанию оштрафовали на полмиллиона за коррупцию

Торговую компанию «Полимер-Строй-Снаб-К» из Чувашии оштрафовали на 500 тыс. руб. за коррупционное нарушение. Об этом сообщили в прокуратуре Марий Эл.

Марийская прокуратура установила, что с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года директор «Полимер-Строй-Снаб-К» передал должностному лицу ресурсоснабжающей компании незаконное вознаграждение в размере 60 тыс. руб. Сообщается, что средства передали, чтобы повлиять на принятие выгодных решений в сфере закупок.

По постановлению прокурора компанию привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). На имущество фирмы наложили арест.

Диана Соловьёва