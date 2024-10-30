Свердловские власти поручили усилить антитеррористическую безопасность в городах

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить антитеррористическую безопасность объектов и мест массового пребывания людей в муниципалитетах. Как сообщили в близком к ФСБ Telegram-канале «Антитеррор Урал», такая задача была поставлена главой во время заседания антитеррористической комиссии сегодня, 29 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Работа в этом направлении ведется не первый год, многое удалось сделать. Вместе с тем коллеги из правоохранительных органов указывают на уязвимость муниципальных объектов перед террористическими угрозами. Сложившаяся ситуация требует от нас дополнительных действий»,— сказал господин Куйвашев.

В апреле антитеррористическая комиссия региона составила инструкцию о том, как вести себя при виде беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Свердловчан призвали не распространять непроверенную информацию, проверять достоверность сведений и об увиденных подозрительных дронах сообщать по номеру 112.

Полина Хабарова