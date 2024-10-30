Свердловский СКР задержали фигурантов дела об организации экстремистской группы

Следователи СКР по Свердловской области задержали в нескольких городах России фигурантов уголовного дела об организации экстремистского сообщества и вовлечении в его деятельность, сообщили в региональном СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Их задержали в Санкт-Петербурге, Московской, Иркутской, Архангельской областях и в Красноярском крае в рамках расследования дела по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества) и ч. 1.1 ст. 282.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества).

По версии следствия, созданное в 2023 году интернет-сообщество размещало в соцсетях публикации и видео, направленные на возбуждение социальной ненависти и вражды в отношении отдельных категорий граждан и сотрудников правоохранительных органов, а одна из участниц распространяла материалы с целью вовлечения граждан в его деятельность. Из-за этого лица, находящиеся в различных местах лишения свободы, применяли физическое насилие по отношению к другим заключенным и следственно-арестованным.

Фигурантов удалось обнаружить при совместной работе с сотрудниками ФСИН России и ФСБ России, а также УФСБ и ГУФСИН РФ по Свердловской области. Обыски проведены в том числе по местам жительства задержанных, допрашиваются свидетели, выполняются мероприятия, направленные на выявление иных фактов противоправных действий фигурантов и вовлеченных лиц.

На прошлой неделе в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ — ХМАО) суд приговорил четырех жителей ХМАО к лишению свободы сроком от 9,6 до 14 лет по обвинению в организации и участии в деятельности экстремистской организации. По данным следствия, в 2020 году в СИЗО Нижневартовска один из подсудимых организовал деятельность международного общественного движения «АУЕ» (признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ирина Пичурина