В Башкирии на три года продлили льготы IT-компаниям

Курултай Башкирии принял закон, продлевающий налоговые льготы IT-компаниям, которые применяют упрощенную систему налогообложения, еще на три года, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

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«Речь идет о компаниях, которые занимаются деятельностью в области информационных технологий, разрабатывают компьютерное программное обеспечение, оказывают консультационные и другие сопутствующие услуги, — пояснил спикер Курултая Константин Толкачев. — Для них до конца текущего года действуют пониженные ставки налога — 1% с доходов либо 5% с прибыли вместо 6% и 15% соответственно. Льготный налоговый режим был установлен на три года. Новый закон продляет его до конца 2027-го».

Пониженные ставки применяются, если у налогоплательщиков на конец года нет задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней. Также они должны своевременно представить в налоговый орган по месту учета книгу доходов и расходов и расчет доли доходов по тем видам деятельности, которые дают право на льготу. Деятельность в IT-сфере должна приносить компании не менее 70% доходов.

Майя Иванова