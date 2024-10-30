В Уфе планируют открыть производство полиолефинов

В Уфе планируют запустить производство полиолефинов, включая этилен, полиэтилен и полипропилен, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Министерство земельных и имущественных отношений республики предоставило инвестору земельный участок для реализации проекта без проведения торгов. Договор аренды заключен на три года.

Проект поможет эффективно перерабатывать углеводороды, поступающие от нефтеперерабатывающих компаний. Также на заводе будут производить новые виды продукции: полиэтилен низкого давления и специальные сорта полипропилена.

«Строительство завода по производству полиолефинов поможет сократить зависимость от импорта современных полимеров. Также новый комплекс позволит увеличить объемы производства полимеров более чем в два раза»,— пояснила исполняющая обязанности министра земельных и имущественных отношений региона Наталья Полянская.

Майя Иванова