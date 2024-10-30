Telegram оштрафовали за неудаление каналов с призывами сепарации Урала

В Москве Таганский суд на 4 млн руб. оштрафовал мессенджер Telegram за неудаление каналов, в которых содержались публикации с призывами отделения регионов Урала от России, передает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Кроме того, компания оштрафована за неудаление по требованию Роскомнадзора telegram-каналов с пропагандой ультраправых идей и призывами поддерживать вооруженные силы Украины (ВСУ). По данным суда, изначально каналы с призывами к нарушению территориальной целостности России выявили работники прокуратуры.

Ранее Центральный окружной военный суд признал уральского пиарщика Ярослава Ширшикова виновным в оправдании терроризма в феврале этого года из-за поста в его канале о гибели военкора Владлена Татарского. В октябре апелляционный военный суд в подмосковной Власихе ужесточил ему наказание до пяти лет заключения в исправительной колонии общего режима.

Ирина Пичурина