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Александр Моор вручил 89 именных стипендий тюменским студентам

Глава Тюменской области Александр Моор 29 октября вручил 89 студентам и аспирантам именные стипендии губернатора региона, сообщил господин Моор в своем telegram-канале.

Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора

Фото: Telegram-канал губернатора тюменской области Александра Моора

Для попадания в список именных стипендиатов студенты должны были иметь не менее 75% отличных оценок по результатам сессий за все время обучения, а аспиранты — сдать на отлично не менее двух кандидатских экзаменов. «Мы заинтересованы в подготовке высококвалифицированных и, главное — мотивированных специалистов. Мы и дальше продолжим поддерживать талантливую молодежь и делать все, чтобы ребята могли здесь в регионе реализовать свой потенциал и построить карьеру»,— добавил губернатор.

Напомним, в Свердловской области в начале года стартовала программа поддержки студентов «Кампус», которая, в частности, предусматривает выплату повышенной стипендии студентам-отличникам, обучающимся по приоритетным направлениям.

Ирина Пичурина

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