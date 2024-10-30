Власти Верхотурья планируют построить ФОК за 1 млрд рублей

В Верхотурье (Свердловская область) строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном обойдется в 1 млрд руб., рассказал в интервью «Ъ-Урал» председатель думы и экс-мэр городского округа Алексей Лиханов. Спикер пояснил, что стоимость объекта составляет две трети от бюджета муниципалитета. Господин Лиханов отметил, что власти также намерены построить лыжную базу за 35 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Объекты надо создавать, загородный клуб "Яблоневый сад" поднял престиж муниципалитета, люди едут со всей России, однако они не могут сидеть только в домиках. Им надо еще и в городе побывать, где мы должны предоставить свои услуги, чтобы получить дополнительный приток туристов»,— сказал он.

Алексей Лиханов отметил, что создание загородного клуба отчасти повлияло на увеличение количества туристов, которые посетили муниципалитет: с 103,5 тыс. человек в 2023 году до 117,1 тыс. гостей за январь-сентябрь 2024 года.

Спикер добавил, что в 2025 году Верхотурье получит 89 млн руб. на продолжение работ по благоустройству береговой линии пруда Калачик и ул. Малышева. «Это только на один этап. Всего предварительная стоимость проекта около 200 млн руб. После завершения работ по всему гостевому маршруту город будет иметь более привлекательный вид для приезжих»,— отметил он.

Экс-мэр напомнил, что в 2023 году в Верхотурье открыли стадион с трибунами на 200 мест с искусственным покрытием. «Это тоже один из способов удержания работоспособного населения на территории, чтобы не уезжали искать лучшей жизни, у нас здесь очень хорошо и красиво»,— сказал Алексей Лиханов.

Подробнее о проектах и планах развития Верхотурья — в интервью Алексея Лиханова «Ъ-Урал».