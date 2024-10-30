В Верхотурье увеличат число гостевых домов в «Яблоневом саду» до 18 объектов

В «Яблоневом саду» в Верхотурье (Свердловская область) планируют построить десять новых гостевых домов, рассказала «Ъ-Урал» управляющий загородным клубом Елена Доманская. Она добавила, что на сегодня в «Яблоневом саду» расположено семь геокуполов, восемь небольших гостевых домов, один большой дом, бассейн, кафе и три бани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«В планах построить еще 10 домов. В этом году начали заливать фундамент, чтобы к следующему летнему сезону у нас были еще дополнительные домики»,— отметила госпожа Доманская.

Она напомнила, что в феврале в загородном клубе открыли круглогодичный спа-комплекс. По данным департамента информационной политики области, велнес-центр оснащен удобными раздевалками, душевыми, хамамом, сауной и кафе. Из окон бассейна открывается панорамный вид на лес. «Планов много, планируем оборудовать выносные беседки над берегом Туры для отдыха гостей, мини-конюшню, мини-зоопарк»,— сказала Елена Доманская.

Напомним, первых гостей новый круглогодичный глэмпинг «Яблоневый сад», возведенный на берегу Туры, принял в конце 2023 года. Как рассказал в интервью «Ъ-Урал» экс-мэр Верхотурья Алексей Лиханов, строительство загородного клуба в муниципалитете обсуждалось с 2022 года. «Сознательно не анонсировал, что у нас строится загородный клуб, за годы работы главой понял, что из инвесторов до конца доходит только один из десяти. Многие приходят, обозначат громадные миллиардные задумки, и исчезают»,— сказал он.

Господин Лиханов отметил, что создание загородного клуба отчасти повлияло на увеличение количества туристов, которые посетили муниципалитет: с 103,5 тыс. человек в 2023 году до 117,1 тыс. гостей за январь-сентябрь 2024 года.

«Объекты надо создавать, загородный клуб "Яблоневый сад" поднял престиж муниципалитета, люди едут со всей России, однако они не могут сидеть только в домиках. Им надо еще и в городе побывать, где мы должны предоставить свои услуги, чтобы получить дополнительный приток туристов»,— отметил Алексей Лиханов.

Подробнее о проектах и планах развития Верхотурья — в интервью Алексея Лиханова «Ъ-Урал».