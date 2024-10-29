В Ярославской области прогнозируют сильный ветер

В Ярославской области днем 30 октября ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 м/с. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Из-за усиления ветра возможны обрывы линий электропередач, нарушения в работе коммунальных систем и транспорта, увеличение случаев травматизма, подтопления и засоры ливневых стоков. Также ухудшение погодных условий может привести к обрушениям аварийных крыш зданий. В министерстве региональной безопасности напоминают о том, что небезопасно находиться вблизи деревьев.

Алла Чижова