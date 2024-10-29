В 2025 году в Татарстане планируют восстановить три краеведческих музея

В 2025 году в Республике Татарстан запланированы ремонтно-реставрационные работы в трех краеведческих музеях. Об этом сообщил председатель комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

В селе Сатышево Сабинского муниципального района будут проводиться работы над медресе, построенным в конце XIX – начале XX веков. В городе Заинск Заинского муниципального района планируется реставрация дома купца Бекетова И.Н., относящегося к XIX веку. Также в селе Пестрецы Пестречинского муниципального района запланированы работы по ремонту здания начальной школы, возведенного в 1914 году.

Также в 2025 году будет рассматриваться вопрос о строительстве наружных инженерных сетей и благоустройстве территории для объектов культурного наследия «Петропавловский собор с колокольней» (1723–1726 годы) и «Церковь Козьмы и Дамиана» (1708 год), находящихся по адресу: город Казань, улица Мусы Джалиля, дом 21.

Кроме того, планируется финансирование работ по благоустройству территории, архитектурной подсветке и оснащению интерьера мебелью для объекта культурного наследия федерального значения «Минаретное завершение Ново-Слободской мечети», расположенного по адресу: город Казань, улица М. Гафури, дом 34а.

В текущем году на работы по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия в Республике Татарстан было выделено 3,5 млрд руб.

Влас Северин