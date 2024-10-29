В Алькеевском районе полиция изъяла 620 граммов марихуаны

Сотрудники полиции в Алькеевском районе Татарстана задержали 30-летнего жителя села Базарные Матаки по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Во время обыска на придомовой территории задержанного полицейские нашли пакет с веществом, которое, согласно экспертизе, оказалось марихуаной массой 620 г. По словам подозреваемого, он собрал дикорастущее растение в одной из деревень и хранил его для личного употребления.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ о незаконном хранении и приобретении наркотиков. Ему назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Анар Зейналов