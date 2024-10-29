Свердловские депутаты втрое повысили налог на процессинговые центры букмекеров

В Свердловской области с букмекерских контор будут взимать налог в 10 млн руб. за каждый процессинговый центр, в котором ведется учет онлайн-ставок, с начала 2025 года. Соответствующий законопроект в третьем чтении единогласно поддержали все 42 депутата заксобрания региона, присутствующие на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Министр экономики и территориального развития региона Руслан Садыков отметил, что законопроект направлен на приведение областного законодательства в соответствие с федеральным. «Субъекты федерации вправе установить ставку от 2,5 млн руб. до 3 млн руб., с 2025 года можно будет устанавливать от 9,5 млн руб. до 10 млн руб. за один объект»,— пояснил он.

Господин Садыков добавил, что максимальный размер ставки налога для процессинговых центров букмекеров в регионе будет увеличена с 3 млн руб. до 10 млн руб. «В Свердловской области процессинговые центры интерактивных ставок букмекерских контор отсутствуют, норма направлена на реализацию федеральных полномочий»,— сказал министр.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, в регионе работает семь организаций в сфере игорного бизнеса, которые предоставляли налоговые декларации. «Общая сумма поступлений по налогу на игорный бизнес по итогам 2023 года составила 7,2 млн руб. (за пункты приема ставок букмекерских контор), по объекту "процессинговые центры интерактивных ставок букмекерских контор" поступления отсутствуют»,— говорится в документе.

Напомним, налог на процессинговые центры был увеличен в рамках налоговой реформы. По данным Минфина, поправки были разработаны с учетом предложений «парламента и бизнеса». С этим претензии к идее возникли у части как букмекеров, так и депутатов — те ранее предлагали повысить налоги для всего игорного бизнеса, включая владельцев игровых автоматов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ставкой ставку вышибают».

Василий Алексеев