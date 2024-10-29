В Ярославской области объединят школы при исправительных учреждениях

К ГОУ ЯО «Ярославская общеобразовательная школа» планируют присоединить ГОУ ЯО «Рыбинская общеобразовательная школа». Оба учреждения занимаются обучением и воспитанием лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГОУ ЯО «Ярославская общеобразовательная школа» Фото: ГОУ ЯО «Ярославская общеобразовательная школа»

На сайте министерства образования опубликовано положительное заключение о планируемом объединении. На настоящий момент в ярославской школе учатся 211 человек и работает 17, в рыбинской - 55 и 15. В результате реорганизации сформируют штатное расписание, сократят ставки административного и учебно-вспомогательного персонала. Потребности школ в ставках педагогов смогут определить после формирования состава учеников.

«При реорганизации усиливается педагогический потенциал учреждения для методической работы, обмена и обобщения педагогического опыта. Будет сохранен образовательный потенциал учреждений, педагогический коллектив. Произойдет концентрация финансовых и управленческих ресурсов. Будет обеспечена преемственность программ и методик обучения»,— перечисляется в заключении комиссии, которая выдала положительное заключение на реорганизацию.

Алла Чижова