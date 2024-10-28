В Геленджике в три раза выросла пропускная способность трассы М-4 «Дон»

В районе Геленджика в три раза выросла пропускная способность трассы М-4 «Дон» на отрезке 1513–1517 км. Здесь провели реконструкцию — в октябре 2023 года открыли новые развязки, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В октября 2023 года по обновленному участку трассы в городе-курорте проехало около 10 млн машин. Вместо двух ранее существовавших полос движения появилось от шести до восьми. За последний месяц — с 15 сентября по 15 октября — по новому участку трассы проезжали ежедневно порядка 40 тыс. машин.

Отдельно в «Автодоре» отметили снижение аварийности на участке. Количество ДТП, их тяжесть и число пострадавших в абсолютных цифрах уменьшились в два раза.

В рамках реконструкции на участке построили новые развязки и разноуровневые надземные и подземные пешеходные переходы, расширили проезжую часть. За счет новых решений маршруты тех, кто едет в Геленджик, не пересекаются с транзитными путешественниками.

Вячеслав Рыжков