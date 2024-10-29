Зачем добавлять экскременты в материнское молоко

Выкармливание ребенка, рожденного с помощью кесарева сечения, материнским молоком, содержащим крошечную дозу кала матери, снабжает его кишечник полезными микробами. Такое «лечение» поможет предотвратить сложные болезни вроде бронхиальной астмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: anita jankovic / unsplash.com Фото: anita jankovic / unsplash.com

Таковы результаты первого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования, в котором проверялась концепция «молочного коктейля» с калом. Данные ученых подтверждают гипотезу, что совсем небольшой добавки фекалий достаточно, чтобы оказать положительное влияние на микробиом младенца, говорит ведущий автор исследования Отто Хельве, директор департамента общественного здравоохранения Финского института здравоохранения и социального обеспечения в Хельсинки (Финляндия).

Дети, рожденные с помощью кесарева сечения, а не естественным путем, чаще страдают астмой, расстройствами пищеварения и другими заболеваниями, связанными с дисфункцией иммунной системы. Ученые полагают, что дети, рожденные с помощью кесарева сечения, не получают микробов из родовых путей и кишечника матери. Дети, рожденные путем кесарева сечения, более уязвимы для патогенов в больницах, чем дети, рожденные естественным путем.

Ученые пытались ликвидировать дефицит материнской микрофлоры, добавляя им в пищу микробы из родовых путей матери. Но выяснилось, что вагинальные микробы не могут эффективно колонизировать кишечник младенцев.

Хельве с коллегами пошел другим путем. Он предложил женщинам, которые должны были родить путем кесарева сечения в университетской больнице Хельсинки, чтобы их дети получали материнское молоко, в которое намешано 3,5 мг материнских фекалий. 31 женщина согласилась на это, 15 из них действительно кормили своих детей молоком с добавлением кала, а остальные 16 младенцев получили плацебо.

Анализ образцов кала младенцев показал, что при рождении в обеих группах наблюдалось схожее и скудное микробное разнообразие, но уже со второго дня жизни между двумя группами наблюдается заметная разница, которая сохранялась до шестимесячного возраста, примерно до того момента, когда младенцы начинают есть прикорм.

Эксперимент продолжается, но уже имеющиеся данные показывают, что микробиомы у младенцев, родившихся путем кесарева сечения и получавших «молочный коктейль» с фекалиями матери, схожи с микробиомами младенцев, родившихся естественным путем.

Ученые подчеркивают, что никто не должен пробовать этот подход дома. Участницы эксперимента прошли подробный скрининг. «Вы должны быть уверены, что фекалии, которые вы даете новорожденному, не содержат патогенов, которые могут вызвать заболевание»,— объясняет Хельве. Из 90 изначально включенных в эксперимент женщин 54 были исключены из него из-за наличия патогенов или других сложностей, выявленных скринингом.

По материалам статьи.

Ольга Грибова